Calciomercato Milan, le ultimissime su Rashford: svelate le possibili tempistiche dell’affare. Le notizie sulla squadra rossonera

Rashford è uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan. Il calciatore inglese è in uscita dal Manchester United, essendo completamente fuori dal progetto tecnico di Ruben Amorim.

In questi giorni, il suo agente, sta girando diversi sedi per trovare la migliore opzione per il suo assistito. La prossima settimana, dunque, sarà decisiva per capire quale sarà il futuro dell’attaccante di nazionalità inglese. Il Milan ci spera.