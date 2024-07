Calciomercato Milan, il Psg pronto a soffiare l’OBIETTIVO: cifra MONSTRE sul piatto

Il Psg è pronto a fare sul serio per un obiettivo del calciomercato Milan. Pronta un’offerta monstre per l’attaccante

Interesse per Gyokeres. Il Psg è pronto a fare sul serio per l’obiettivo del calciomercato Milan. Secondo il Corriere dello Sport visto anche le richieste del Napoli per Osimhen potrebbero puntare sull’attaccante, anche se non troppo economico.

Ha una clausola di 100 milioni di euro, che tuttavia il club parigino non avrebbe problema a spendere anche se c’è da battere la concorrenza dell’Arsenal.