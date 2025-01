Calciomercato Milan, fissato il prezzo per Saelemaekers: Roma avvisata, con questa cifra l’affare si chiude

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno fissato il prezzo per Saelemaekers: servono almeno 15 milioni di euro, Roma avvisata

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha fissato il prezzo di Alexis Saelemaekers mandando un chiaro messaggio alla Roma:

PAROLE – «Una volta confermata la reciproca volontà di Roma e Saelemaekers di rinnovare un matrimonio che ad oggi è destinato a scadere il prossimo 30 giugno – mentre è legato al Milan fino all’estate del 2027 – la società giallorossa potrebbe allacciare i primi contatti con la controparte rossonera per raggiungere una soluzione che accontenti tutti. Inserendo magari e nuovamente nelle discussioni pure il cartellino di Tammy Abraham, a a sua volta chiamato ad interrompere la sua esperienza milanese, da contratto, al termine del campionato. Per Saelemaekers il Milan, come dicevamo, non ascolta proposte inferiori ai 15 milioni di euro ma, qualora la Roma si producesse in un piccolo sforzo e alzasse a 20 la sua offerta – il giocatore ha estimatori pure all’estero – la situazione potrebbe spingere Furlani, Moncada e Ibrahimovic ad accelerare l’uscita del belga. Soldi freschi da investire subito su un profilo alla Rashford e su un centrocampista che possa dare il cambio a Fofana e Reijnders».