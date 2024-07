Calciomercato Milan: DECISO il futuro di Vasquez, definito il PRESTITO a questo club

Per un giocatore che arriva, Morata, c’è un calciatore che lascia il calciomercato Milan. Definito l’addio di Vasquez

Come riportato da Daniele Longo sui propri canali social è fatta per il trasferimento del portiere che lascerà Milanello per restare in Serie A, giocherà all’Empoli in prestito. Nulla da fare per Torino e Spezia che lo avevano cercato