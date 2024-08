Calciomercato Milan, la Serie A BUSSA per Pobega! Primi contatti, può partire a QUESTE condizioni

Calciomercato Milan, primi contatti tra i rossoneri e il Bologna per Pobega: può partire con la formula del prestito

Come riportato da Tuttosport, uno dei calciatori in uscita nell’attuale calciomercato Milan è certamente Tommaso Pobega, non convocato per la sfida col Torino e fuori dai piani tecnici di Fonseca.

Sul calciatore italiano nelle ultime ore è piombato il Bologna di Italiano, con l’ex tecnico che ha già allenato il ragazzo allo Spezia. L’operazione potrebbe chiudersi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.