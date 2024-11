Calciomercato Milan, Pellegatti ammette: «Sorpreso dalle parole di Ibrahimovic? No, ecco perchè»

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato le parole di Ibrahimovic sulla prossima sessione di gennaio

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha dichiarato:

PAROLE – «Un mio commento sulle parole di Ibra? Sono rimasto non sorpreso perché anche qualcun altro del Milan mi aveva detto: ‘No guarda che non sappiamo se… se non abbiamo infortuni penso che potremmo rimanere anche così’. Quindi il mio commento: non sono sorpreso. Bouaddi del Lille? Ho chiesto al Milan ma mi hanno detto ‘costo molto alto’. Quindi non vorrei illudervi troppo. Mi avevano detto di un interessamento del Milan per Bondo del Monza, ma me l’hanno un filino raffreddata. Siamo sempre sulla stessa linea, non mi danno mai nomi o speranze per il mese di gennaio. Questa è la situazione».