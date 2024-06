Calciomercato Milan, Pellegatti SOGNA il colpo a zero!: «Lo prenderei SUBITO, ecco perchè»

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha consigliato al club rossonero l’acquisto a parametro zero di Bonaventura

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha dato questo consiglio al calciomercato Milan:

PAROLE – «Lancio questa mia idea forse un po’ romantica e vecchia, ma per completare la rosa io personalmente un’idea su un giocatore italiano, in questo momento libero e milanista, io un pensiero per Bonaventura lo farei, me lo riporterei a casa per completare la rosa, bravo, milanista e con entusiasmo, magari chiederebbe anche uno stipendio abbordabile».