Calciomercato Milan, Pellegatti SPIEGA: «Una trattativa sta andando avanti LENTAMENTE! Ecco cosa ho SAPUTO»

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha confermato la trattativa dei rossoneri per Vos con una precisazione

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione Silvano Vos, centrocampista classe 2005 dell’Ajax. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Silvano Vos: lentamente la trattativa va avanti. Ma dal Milan liquidano tutta questa curiosità su Vos con un: ‘sì signori, ma noi lo prendiamo per il Milan futuro, non lo prendiamo per la prima squadra».