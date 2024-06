Calciomercato Milan, Pellegatti ASSICURA: «Quel nome non mi è stato SMENTITO!». Acquisto vicino?

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti ha confermato il possibile arrivo in rossonero di Emerson Royal, terzino del Tottenham

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha confermato il possibile arrivo nel calciomercato Milan di Emerson Royal, terzino destro del Tottenham:

PAROLE – «Di solito mi smentiscono quando le indiscrezioni non corrispondono alla verità. Per esempio mi hanno smentito Kiwior, Conceicao, Emerson Palmieri, Lukaku, e nessuno di questi è arrivato. Non mi ha hanno mai smentito Emerson Royal e lo tengo vivissimo».