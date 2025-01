Calciomercato Milan, Pellegatti conferma tutto: «Si è proposto, può arrivare a queste condizioni»

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha confermato la trattativa dei rossoneri per Walker: le sue dichiarazioni

Ospite a Pressing, Carlo Pellegatti ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Walker ha garantito al Milan che potrebbe arrivare a zero. Ha ancora un anno e mezzo con il Manchester City, dovrebbe guadagnare ancora 9 milioni di euro, ma ha detto al Milan che è disposto a spalmare questa cifra su due anni e mezzo. L’inglese piace perchè è un capitano. Walker si è offerto e verrebbe volentieri al Milan. Se dovesse arrivare, salterebbe l’affare per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United in quanto i rossoneri possono prendere solo un giocatore inglese. A quel punto il Milan andrebbe su un altro attaccante».