Calciomercato Milan, Pedullà ANNUNCIA: «Da Fofana a Pavlovic, vi dico TUTTO. E LUI resta in quota»

Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha fatto il punto sulle mosse dei rossoneri nelle ultime ore: i dettagli

Intervenuto sul proprio profilo di X, Alfredo Pedullà ha dato questi importanti aggiornamenti sul calciomercato Milan in entrata:

PAROLE – «Milan, il tris (Pavlovic-Fofana-Morata) e non solo (Emerson Royal) in fase avanzata. Morata c’è, Pavlovic quasi, Emerson Royal si avvicina. Per Fofana si può chiudere per 18-20 più bonus: prendi (resta il primo obiettivo) oppure lasci e vai su un altro. Samardzic resta in quota».