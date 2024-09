Calciomercato Milan, si RIAPRE la pista Hummels? Le parole dell’agente fanno SOGNARE i tifosi, le ultimissime

Il futuro di Hummels, vecchio obiettivo del calciomercato Milan, è ancora in bilico. L’ex capitano del Borussia Dortmund è ancora svincolato e, fino ad ora, non ha chiuso nessun accordo per tornare a giocare. Il suo procuratore, intervistato da Ilromanista.it, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito. Di seguito le dichiarazioni.

PROCURATORE HUMMELS – «Ci sono diversi club interessati, anche in Italia. Quel che è certo è che a breve decideremo a quale squadra legarci. Manca poco ormai».