Calciomercato Milan, Moncada a caccia in Serie A! Nome a sorpresa per il vice Theo Hernandez

Calciomercato Milan, Moncada punta Parisi della Fiorentina come vice Theo Hernandez: può arrivare già a gennaio

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan si sta già guardando intorno in vista della sessione di gennaio. Una delle posizioni da rinforzare è quella relativa al vice Theo Hernandez, ora squalificato per due giornate dopo l’espulsione contro la Fiorentina.

L’ultimo nome arriva proprio da Firenze. Moncada avrebbe infatti allacciato importanti contatti per Fabiano Parisi: il terzino può arrivare a metà stagione e sarebbe un innesto molto importante anche in chiave liste.