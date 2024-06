Calciomercato Milan, PIOVONO CONFERME! Ibrahimovic lo porta a Milanello a costo zero. ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, piovono conferme sui fitti contatti con Depay, a breve svincolato dall’Atletico Madrid: lo porta Ibrahimovic

Arrivano conferme, sempre da Gianluca Di Marzio, sui contatti sempre più fitti tra il calciomercato Milan e Memphis Depay come possibile occasione a costo zero in attacco.

Il classe ’94, che dal prossimo primo luglio sarà svincolato dall’Atletico Madrid, viene visto dai rossoneri come un’aggiunta di livello ad un reparto attaccanti che vedrà la conferma di Jovic e l’arrivo di una prima punta al posto di Giroud. Ibrahimovic è pronto a cogliere l’opportunità.