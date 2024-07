Emerson Royal Milan: cresce l’OTTIMISMO in casa rossonera, l’ASPETTO che fa sperare nella fumata bianca nella trattativa con il Tottenham

Il Milan continua a muoversi sul mercato per provare a chiudere la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal.

Secondo quanto riportato da QS, il club rossonero è ottimista sulla conclusione positiva della trattiva e anche gli ultimi ostacoli saranno sistemati. L’operazione dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per far approdare il brasiliano a Milano.