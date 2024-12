Calciomercato Milan, Orsi non ha dubbi: «Ai rossoneri serve questo attaccante»

Calciomercato Milan, Nando Orsi, ex calciatore e opinionista, ha consigliato Kolo Muani al club rossonero: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Nando Orsi, ex calciatore e opinionista, ha parlato dell’ultimo interesse del calciomercato Milan per Kolo Muani. Le sue dichiarazioni sulla punta segnalata in uscita dal PSG e sul quale c’è anche la Juve:

PAROLE – «Al Milan serve un attaccante di queste dimensioni: Abraham e Morata non hanno mai segnato tantissimi gol se vai a vedere a fine stagione. Morata forse più in Nazionale».