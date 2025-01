Calciomercato Milan, un club di Serie A ci prova per due giocatori rossoneri: contatti avviati

Condividi via email

Calciomercato Milan, due giocatori rossoneri sono finiti nel mirino di un club di Serie A. Contatti in corso

Il Monza avrebbe avviato i contatti con il Milan per Ballo-Touré. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i brianzoli starebbero valutando anche il profilo di Divock Origi. Si tratta di due calciatori che non rientrano nel progetto di mister Sergio Conceicao.

Entrambi, inseriti nella rosa di Milan Futuro, potrebbe quindi diventare obiettivi concreti della squadra guidata da mister Bocchetti e in piena lotta salvezza. In questo momento occupano l’ultimo posto in Serie A con 13 punti.