Dovbyk Milan: ore decisive per il futuro dell’attaccante, la rivale italiana fa sul SERIO! Le NOVITA’ sulla trattativa col Girona e la mossa del ds della Roma

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il ds della Roma, Ghisolfi, è partito poca fa in aereo con destinazione Girona per trovare l’accordo per Dovbyk, obiettivo del calciomercato Milan.

Dopo la prima offerta ufficiale presentata nel weekend c’è ancora una piccola differenza sul prezzo finale, ma il club giallorosso continua a spingere per raggiungere un accordo totale.