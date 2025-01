Condividi via email

Calciomercato Milan, Romano fa chiarezza: «La cessione di Okafor è saltata per questo motivo». Le ultimissime notizie

Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul mancato passaggio di Okafor dal Milan al Lipsia.

«Noah Okafor non sarà disponibile per le prossime 3/4 settimane, ecco perché l’RB Lipsia ha deciso di annullare il trasferimento dopo le visite mediche. Nessun infortunio grave, l’RB Lipsia voleva Okafor… ma non poteva procedere con un prestito di 6 mesi, aveva bisogno di un giocatore pronto al 100% dalla prossima partita».