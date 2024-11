Calciomercato Milan, Moncada sorprende! Un insospettabile può partire a gennaio, clamoroso scenario

Calciomercato Milan, Moncada può sorprendere a gennaio: Noah Okafor è considerato tra i calciatori in uscita

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare da Monica Colombo, c’è una grossa novità per quanto riguarda il calciomercato Milan in uscita già a gennaio.

Di certo il direttore dell’area tecnica Moncada non respingerà offerte per Jovic, già fuori dalla lista Champions e, a sorpresa, nemmeno per Okafor, risultato alla fine poco incisivo sia nel ruolo di vice-Leao sia in quello di alternativa a Morata.