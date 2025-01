Calciomercato Milan, Okafor sempre più lontano: la dirigenza punta a chiudere quest’aspetto. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è in continua evoluzione. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il Milan è aperto ad ascoltare le offerte per Okafor.

Per far modo che si generi una plusvalenza la dirigenza deve cercare di vendere l’ex Salisburgo a più di 11 milioni. Sulle tracce del calciatore svizzero c’è il forte interesse del Lipsia che lo porterebbe volentieri all’interno della propria rosa