Calciomercato Milan, i rossoneri non MOLLANO per Irie: strategia DECISA, pronto il blitz

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano ad insistere per Irie, attaccante classe 2005 del Dijon: strategia decisa

Come riportato da Luca Bendoni, collaboratore di Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan continua ad insistere per Irié, attaccante classe 2005 del Dijon:

PAROLE – «Il Milan continua a provarci per Cyriaque Irié, attaccante classe 2005 del Dijon. I rossoneri sono in attesa che la squadra francese completi il cambio di direttore e poi proveranno a spingere per concludere la trattativa. Il Dijon chiede cifre importanti, oltre 3 milioni complessivi. Il giocatore vuole approdare in rossonero».