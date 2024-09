Calciomercato Milan, nuovo OBIETTIVO DALLA SERIE A: Furlani punta il GIOIELLINO. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è sempre in continuo sviluppo. Furlani, infatti, nonostante il momentaneo stop dettato dalla chiusura della sessione, continua a monitorare potenziali occasioni.

Una di queste potrebbe essere rappresentata da Dorgu, difensore in forza al Lecce. Il valore di mercato del giocatore, stimato intorno ai 15 milioni di euro, non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile per il club.