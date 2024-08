Calciomercato Milan: arriverà un altro colpo? LA RIVELAZIONE sulle idee del club

Il calciomercato Milan in entrata potrebbe non fermarsi all’arrivo di Fofana. La rivelazione di Di Marzio sulla scelta del club rossonero

LE PAROLE – «Chiuso fino alla fine direi di no. Ma è sempre più facile che non vendere, e invece il Milan è riuscito in queste ore a chiudere le cessioni di giocatori che non rientravano più nei piani da Kalulu a Pobega, andato al Bologna, Adli è diretto in Qatar. Io credo che un ultimo colpo possa essere legato alla partenza di Bennacer, l’offerta araba si sta concretizzando e a quel punto il Milan deciderà se andare su Konè o se fare un intervento in un altro ruolo».