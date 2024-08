Calciomercato Milan, URGE un nuovo attaccante! Ecco l’IDEA last minute: può arrivare in prestito ULTIME

Calciomercato Milan, URGE un nuovo attaccante! Ecco l’IDEA last minute: può arrivare in prestito. Le ULTIME sui rossoneri

Aggiornamento importante sul calciomercato Milan fornito a Sky Sport dopo la sconfitta dei rossoneri contro il Parma. In particolare è stata analizzata la possibilità dell’arrivo di un nuovo attaccante.

PAROLE – «Qualcosa potrebbe arrivare proprio davanti, magari in prestito. Potrebbe arrivare proprio perché, se dovesse succedere che Morata sia fuori, oggi Jovic era in panchina e in campo c’è Okafor che non è una punta. Sicuramente qualcosa potrebbe servire davanti».