Calciomercato Milan, l’arrivo del nuovo attaccante dipende da LUI! COSA SUCCEDERÀ dopo la tournée in America. Le parole di Bianchin

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Bianchin ha parlato in esclusiva a MilanNews24 per analizzare le prossime mosse del calciomercato Milan sopratutto in attacco. Infatti potrebbe arrivare un nuovo centravanti in caso di partenza di Jovic.

PAROLE – «Credo che possa arrivare un altro attaccante, magari con Jovic in uscita: per lui la tournée può essere importante. Si lavorerà sul centrocampista difensivo e sul terzino destro».

