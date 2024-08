Calciomercato Milan, le NOVITÀ sull’incastro Bennacer-Kone e OCCHIO agli sviluppi in attacco! Il punto sulle trattative dei rossoneri

Il giornalista Luca Marchetti, in collegamento per Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quelli che sono i possibili ultimi obiettivi dei rossoneri prima della chiusura della finestra estiva.

PAROLE – «Manu Kone rimane un obiettivo. Tutto legato alla possibile permanenza di Bennacer, anche lui ha offerte dall’Arabia che non si sono ancora concretizzate. Non è stata ancora individuata la squadra che dovrebbe andare a prendere l’algerino. Il calciatore vorrebbe andare a fare questo tipo di esperienza, per il Milan non è ancora arrivati alla formalizzazione di un’offerta. Se dovesse partire, Manu Kone è l’obiettivo numero uno. Poi i rossoneri cercheranno di capire cosa succederà davanti, potrebbero aver bisogno di un attaccante in più. Soprattutto se riuscisse a far partire Jovic. In questi ultimi giorni magari il Milan un attaccante lo va a fare».