Thiaw Milan: il Newcastle NON MOLLA per il difensore, ma i rossoneri fanno MURO! La RICHIESTA dei rossoneri è CHIARA. Le ULTIME

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Newcastle non molla e continua il pressing per arrivare a Malick Thiaw, difensore considerato centrale nel progetto Milan ma non incedibile.

L’interesse del club inglese è reale e concreto, anche se non sembrerebbero disposti ad arrivare ai 40 milioni di euro richiesti dai rossoneri. I Magpies puntano a prenderlo una cifra inferiore.