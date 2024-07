Calciomercato Milan, la rivale di Serie A ha CHIUSO per il difensore: domani le visite mediche. Le ULTIME sui rossoneri

Il Napoli ha chiuso per Rafa Marin. Il difensore arriva dal Real Madrid e, come riportato da Fabrizio Romano, domani si sottoporrà alle visite mediche a Roma.

Classe 2002, seguito anche dal mercato Milan, arriva per una cifra di 12 milioni , con il Real che mantiene una clausola di ricompra a 25 milioni per il 2026 e 35 per il 2027. I partenopei potranno spendere altri 10 milioni nel 2025 versandoli al Real Madrid, aumentando del doppio la clausola di ricompra per i Blancos.