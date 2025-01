Calciomercato Milan, non solo Morata: il Galatasaray ha chiesto questo giocatore!

Calciomercato Milan, non solo Alvaro Morata: il Galatasaray ha chiesto anche Pavlovic ai rossoneri. Il giocatore vuole restare

Come riporta calciomercato.com, il calciomercato Milan continua a muoversi in uscita. Ancora il Galatasaray a bussare alla porta dei rossoneri, questa volta non per Morata ma per Pavlovic.

Il difensore serbo ha trovato la titolarità nelle ultime uscite, dopo la mancata partenza direzione Stoccarda. Il club è pronto ad accettare eventuali offerte ma il calciatore vuole rimanere a Milano almeno fino a giugno.