Calciomercato Milan, Morata svuota l’armadietto! Accordo col Galatasaray confermato: cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Alvaro Morata è vicinissimo al trasferimento al Galatasaray: cifre e dettagli dell’operazione col club turco

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha praticamente definito la cessione di Alvaro Morata al Galatasaray.

Il Milan è a un passo da Santiago Gimenez e ha dato il via libera alla partenza di Morata, destinato al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto (non obbligo). In caso di riscatto, compresi i bonus e la somma per il prestito, Alvaro porterebbe 15 milioni.