Calciomercato Milan: il Monza prova a tenersi Daniel Maldini, le POSSIBILITA’ per il futuro

Il Monza sta cercando di confermare Daniel Maldini, in prestito dal Calciomercato Milan. Lo scenario in vista della sessione estiva

Il Monza vorrebbe tenersi Daniel Maldini, in prestito dal calciomercato Milan, protagonista di una seconda parte di stagione ottima dopo i primi sei mesi all’Empoli tutt’altro che positivi. Tuttavia la concorrenza non manca.

Come riportato da TMW alcuni rumors parlano di un interessamento dell’Atalanta, anche se non trova conferme in ambienti vicini al club nerazzurro. Non è da escludere altre possibili tracce, soprattutto dopo che ci sarò l’insediamento di Palladino alla Fiorentina.