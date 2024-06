Calciomercato Milan, MONITO dall’Inghilterra: una BIG si muove per l’obiettivo DETTAGLI

Calciomercato Milan, MONITO dall’Inghilterra: una BIG si muove per l’obiettivo. I DETTAGLI sulla trattativa

Sarà l’estate di Joshua Zirkzee, almeno a livello di mercato. La telenovela col mercato Milan sta andando per le lunghe con le commissioni che rappresentano un nodo fondamentale e difficile da sciogliere.

Secondo quanto riportato dal The Athletic, per il Manchester United, l’attaccante del Bologna, sarebbe l’obiettivo più concreto per accompagnare Hojlund nella prossima stagione. I Red Devils avrebbero messo gli occhi anche su Ivan Toney e Jonathan David.