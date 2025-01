Calciomercato Milan, Rashford ma non solo: Moncada prepara il regalo per Conceicao! Nome da urlo

Calciomercato Milan, Marcus Rashford ma non solo: Moncada lavora per regalare a Sergio Conceicao un nuovo attaccante

Come riferito da calciomercato.com, non ci sarebbe solo Marcus Rashford sul taccuino del calciomercato Milan per gennaio:

PAROLE – «Il Milan sta lavorando per regalare a Sergio Conceicao un attaccante che sappia giocare sia come esterno che da terminale offensivo anche in vista della probabile partenza di Noah Okafor direzione Lipsia. Il profilo che intriga parecchio è quello di Marcus Rashford, in rotta con il Manchester United e proposto proprio dal club inglese a Zlatan Ibrahimovic. Nei prossimi giorni gli uomini mercato rossoneri esploreranno questa possibilità più da vicino. Pepe del Porto può diventare un’idea, Sergio Conceicao lo stima parecchio».