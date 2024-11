Calciomercato Milan, Moncada lo strappa in prestito! Condizioni favorevoli, Fonseca ha già dato l’ok

Calciomercato Milan, Moncada accelera per Fabiano Parisi della Fiorentina: operazione in prestito, Fonseca ha già dato il suo ok

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan è pronto a chiudere l’operazione Fabiano Parisi con la Fiorentina:

PAROLE – «Al momento la Fiorentina non ha previsto un’uscita di Parisi, ma con già due giocatori in quel ruolo potrebbe valutare una cessione. Il giocatore piace molto a Fonseca, la base di un prestito può essere la condizione giusta per accontentare entrambi i club e intavolare una trattativa. Parisi in questa stagione ha giocato 10 partite tra campionato e Conference League, trovando il primo gol viola nel 6-0 contro il Lecce. Al Milan potrebbe arrivare da vice Hernandez con la possibilità, se dovesse convincere, di prendersi la fascia sinistra in futuro diventando titolare».