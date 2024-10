Calciomercato Milan, Mastantuono e non solo nel mirino: Moncada accelera, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Mastantuono e Thiago Fernandez nel mirino del club rossonero: Moncada accelera, tutti i dettagli

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan potrebbe presto organizzare una missione in Argentina per due importanti colpi di mercato.

Milan, missione in Argentina: occhi sui talenti Thiago Fernandez e Mastantuono. Thiago Fernandez, classe 2004, ama partire da sinistra per poi accentrarsi. Piace al Milan. Mastantuono: il Milan si è informato ma c’è una foltissima concorrenza capitanata dal Real Madrid. Prossimi mesi decisivi in questo senso: i rossoneri accelerano.