Calciomercato Milan, Moncada VOLA in America: condivisione TOTALE con Ibrahimovic e Furlani, i NOMI sul piatto

Calciomercato Milan, Moncada pronto a tornare in America: tutti i nomi sul taccuino, condivisione con Ibrahimovic

Come riferito da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, Moncada è pronto a tornare in America per assistere all’ultima gara della tournée contro il Barcellona. Ecco i nomi per l’ultima parte del calciomercato Milan:

PAROLE – «Geoffrey Moncada è in arrivo negli Stati Uniti. Il direttore tecnico del Milan resterà per l’ultima parte della tournée, con Milan-Barcellona a Baltimora martedì sera. Le sue idee, condivise con Furlani e Ibra, per il mercato: Fofana, Manu Kone, Emerson Royal, Abraham».