Fofana Milan: il Monaco continua a fare MURO, ma la concorrenza DIMINUISCE! Il PUNTO sul futuro del centrocampista in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan continua a lavorare su Youssouf Fofana per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Nonostante il contratto in scadenza tra meno di un anno, il Monaco resiste e continua a chiedere 30 milioni di euro per il centrocampista francese, mentre i rossoneri sono arrivati ad offrie 15-18 milioni. Inoltre, il West Ham sta chiudendo con Guido Rodriguez e quindi c’è una concorrente in meno per il mediano francese.