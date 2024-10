Calciomercato Milan, doppio colpo dall’Argentina? L’ultima indiscrezione infiamma i tifosi

Calciomercato Milan, possibile doppio colpo dall’Argentina: i rossoneri preparano la missione per questi due gioielli

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan potrebbe presto organizzare una missione in Argentina per due importanti colpi di mercato.

Milan, missione in Argentina: occhi sui talenti Thiago Fernandez e Mastantuono. Thiago Fernandez, classe 2004, ama partire da sinistra per poi accentrarsi. Piace al Milan. Mastantuono: il Milan si è informato ma c’è una foltissima concorrenza capitanata dal Real Madrid. Prossimi mesi decisivi in questo senso.