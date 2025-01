Calciomercato Milan, Mendes impacchetta il regalo per Conceicao! Sogno proibito, può arrivare lui

Calciomercato Milan, Jorge Mendes prepara il regalo per Sergio Conceicao: occhi su Antonio Silva, difensore centrale del Benfica

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il calciomercato Milan vuole un difensore oltre Walker in caso di cessione di Tomori.

Il Milan vuole un altro difensore centrale: non intende restare in rosa con Thiaw, Gabbia, Pavlovic e Walker. L’ideale sarebbe avere in prestito con diritto di riscatto Antonio Silva ma il Benfica ha già detto no alla proposta della Juve (5 più 30) e non vuole cederlo.