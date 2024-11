Calciomercato Milan, il retroscena: perché è sfumato Marcelli. Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, un retroscena clamoroso unisce i rossoneri allo Slovan Bratislava: Marcelli poteva giocare in Italia

Una vittoria che lancia il Milan verso la qualificazione agli ottavi di Champions League, anche se col brivido. I rossoneri espugnano Bratislava per 3-2 battendo lo Slovan con un pizzico di sofferenza. E la partita svela anche un retroscena di mercato.

Per gli slovacchi infatti è andato in gol Nino Marcelli, che è stato a lungo inseguito dal Milan. Come scrive Daniele Longo infatti, lo scouting rossonero, in particolare Jovan Kirovski, braccio destro di Zlatan Ibrahimovic e responsabile di Milan Futuro, è un grande estimatore del classe 2005. L’affare però è sfumato perché lo Slovan Bratislava chiedeva 4 milioni di euro per liberare Marcelli in estate.