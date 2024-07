Calciomercato Milan, Lukaku si COMPLICA? C’entrano il Napoli e Osimhen, la SITUAZIONE

Calciomercato Milan, Romelu Lukaku si complica? L’Al Ahli pronta a pagare la clausola rescissoria al Napoli per Osimhen

Come riferito da Repubblica, potrebbe complicarsi per il calciomercato Milan la pista che porterebbe a Romelu Lukaku, centravanti in uscita dal Chelsea.

L’Al Ahli, club arabo, sarebbe infatti pronto a pagare al Napoli la clausola rescissoria da 125 milioni di euro, cifra che permettere al club di De Laurentiis di accelerare per l’ex Inter con un’offerta a titolo definitivo. Da capire se l’ex Lille sarà disposto a lasciare l’Europa.