Calciomercato Milan: fatta per Lukaku al Napoli, sì del Chelsea! Le CIFRE dell’affare

Il calciomercato Napoli ha chiuso l’affare Romelu Lukaku, accostato anche al Milan, dal Chelsea, accordo trovato con il club londinese

Romelu Lukaku è il prossimo attaccante del Napoli. È stato confermato l’accordo trovato per il centravanti belga, accostato in passato anche al Milan, che per una cifra di 30 milioni più 15 di bonus diventerà la punta tanto voluta da Conte.

Il giocatore firmerà un contratto di 3 anni con la squadra campana, secondo quanto riporta Fabrizio Romano. Ottime notizie per gli azzurri che ora potranno anche cedere gli esuberi in attacco e migliorare gli altri ruoli.