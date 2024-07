Calciomercato Milan: Lukaku incontra l’entourage, il belga ha una PRIORITA’ per il futuro

Lukaku alimenta la telenovela legata al calciomercato Milan. Incontro con l’entourage, la sua priorità è questa

Il futuro di Lukaku ancora una volta rischia di diventare una telenovela. L’attaccante belga è conteso dal calciomercato Milan e dal Napoli. Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa:

IL FUTURO DI LUKAKU – «Incontro a Bruxelles tra Lukaku e il suo entourage. La formula del suo trasferimento è da valutare, il Chelsea non apre al prestito ma è difficile che qualcuno paghi la cluausola, si può trovare una sorta di accordo. La priorità per Lukaku in questo momento è il Napoli, per il rapporto che ha con Conte. Ha un posto speciale nella testa dell’attaccante, il Milan resta alla finestra.»