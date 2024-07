Calciomercato Milan, Longari SVELA: «L’idea dei rossoneri è questa. Su Morata si sta provando a fare una cosa»

Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha inquadrato la situazione relativa al calciomercato Milan. Le sue dichiarazioni

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, il giornalista Gianluigi Longari ha svelato le ultime notizie sul calciomercato Milan.

PAROLE – «Capitolo attaccanti, anche qui il coinvolgimento è duplice e mette in relazione almeno due delle squadre di casa nostra. Il Milan e il Napoli sono alla ricerca di un centravanti, ed in entrambi i casi l’idea è quella di rivolgersi all’usato sicuro. Romelu Lukaku è stato proposto ai rossoneri che lo hanno vagliato, ma il rapporto tra il centravanti belga ed il suo tecnico del cuore Antonio Conte è tale da far considerare proprio i partenopei alla stregua degli assoluti favoriti nella corsa per poterselo aggiudicare una volta trovata sistemazione ad Osimhen. In casa Milan allora torna di moda, aspettando le evoluzioni sul vero investimento per il ruolo, il profilo di Alvaro Morata. Lo stesso che veniva associato a club sauditi sino a tre giorni fa, e che qualche ora più tardi ha pubblicato un messaggio d’amore nei confronti dei tifosi del suo Atletico Madrid. Il Milan sta provando a farlo recedere da quel post sul suo profilo Instagram ed è disposto a pagarne la clausola rescissoria. La decisione finale rispetto ad un ritorno in serie A spetta solo all’ex juventino».