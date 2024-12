Calciomercato Milan, l'ultimo scenario allarma i tifosi! Champions decisiva, i due top player possono partire se... Ultimissime

Calciomercato Milan, clamoroso scenario: senza qualificazione alla prossima Champions League in due potrebbero partire in estate

Come riferito dal giornalista Currò sul proprio profilo di X, la qualificazione alla prossima Champions League sarà decisiva per il calciomercato Milan della prossima estate.

Il rischo correlato, soprattutto se il Milan non riuscisse a qualificarsi per la Champions, è che il prossimo bilancio non sia in attivo e sia necessario vendere almeno un calciatore di alto livello. Potrebbe essere necessario vendere uno tra Theo e Leao, se non entrambi.