Calciomercato Milan, intrigo Leao: rottura con la società? Cosa filtra sulla posizione del club rossonero

Calciomercato Milan, intrigo Leao: possibile rottura con la società? Piovono smentite, per il club resta al centro del progetto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan non c’è nessuna preoccupazione relativa ad una possibile rottura di Rafael Leao con il club rossonero nonostante la panchina odierna contro l’Udinese.

L’allenatore e il club sono fiduciosi che Rafael Leão tornerà presto al meglio, correndo e accendendo il gioco come solo lui sa fare. Il club, pienamente consapevole della decisione odierna, non è preoccupato che questa tensione possa portare a una rottura completa. Il Milan continua a sostenere Leão con lo stesso affetto che lui dice di provare in nazionale, e le sue azioni lo confermano. Lo accettano così com’è, con i suoi umori e le sue prestazioni incostanti. Ma per quanto ancora, resta incerto.