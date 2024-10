Calciomercato Milan, aneddoto Leao: dal rapporto con Fonseca alla posizione del club, tutta la verità

Calciomercato Milan, c’è il retroscena relativo a Rafael Leao: dal rapporto con Fonseca alla posizione del club rossonero

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan deve ancora risolvere la grana relativa a Rafael Leao:

PAROLE – «Premessa doverosa: non risultano litigi accesi tra Fonseca e Leão. Il dialogo tra i due, in questi mesi, è sempre stato diretto e leale. Diversi, però, sono stati i punti che hanno portato a quella che sembra un qualcosa di molto vicino alla rottura: l’indolenza mostrata nella trasferta di Parma, la panchina con la Lazio con tanto di cooling break non fatto con i compagni. Ma è stata una discussione pre Udinese sull’utilizzo di Rafa con il Portogallo, nella pausa delle nazionali di ottobre, ad aver portato a questa nuova gestione degli ultimi dieci giorni. Gran parte della tifoseria, in queste ore, si chiede da che parte sta la dirigenza in questa situazione complicata. In questo momento il club non prende una posizione in favore di Leão e Fonseca ma si augura che questa nuova gestione possa stimolare il numero 10 rossonero ad alzare l’asticella, a lavorare anche sui punti deboli del suo bagaglio tecnico. Perché un Rafa a mezzo servizio non fa bene proprio a nessuno».