Calciomercato Milan, intrigo Leao! Dalla Spagna sicuri: questo il prezzo del portoghese

Calciomercato Milan, il futuro di Rafael Leao resta un grosso rebus: dalla Spagna assicurano che i rossoneri abbiano fissato il prezzo

Come riferito da calciomercato.com, che riprende indiscrezioni dalla Spagna, il calciomercato Milan avrebbe fissato il prezzo di Rafael Leao:

PAROLE – «Hansi Flick ha chiesto a Laporta un giocatore di qualità per il ruolo di attaccante sinistro, che possa completarsi con Yamal e Lewandowski, per quello che sarebbe un tridente detonante. Leao è il primo della lista, ma portarlo in Spagna è tutt’altro che semplice. Prima di tutto per il prezzo, che secondo Marca è di 75 milioni di euro (comunque più economico di Williams), in secondo luogo per le difficoltà che il Barcellona sta trovando nel rispettare il tetto salariale imposto dal Fair Play Finanziario della Liga. Per questo motivo nelle prossime settimane potrebbe perdere Dani Olmo. Per raggiungere l’obiettivo Laporta, numero uno blaugrana, ha messo in moto il potente agente Jorge Mendes, che negli anni ha dimostrato di rendere possibile quello che è impossibile. Al di là di quelli che sono gli aspetti strettamente economici, va considerata la posizione del Milan, che considera Leao al centro del progetto e non valuta minimamente una sua partenza. Il numero 10, che con il rinnovo del giugno 2023 è diventato il più pagato della rosa con circa 7 milioni di euro netti a stagione, è intoccabile, a meno che arrivi un club pronto a pagare la clausola da 175 milioni di euro. Difficile, quasi impossibile».