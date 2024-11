Calciomercato Milan, Leao ai titoli di coda? La voce dalla Spagna preoccupa i tifosi rossoneri

Calciomercato Milan, Rafael Leao potrebbe lasciare il club rossonero al termina dell’attuale stagione: c’è il Barcellona

Calciomercato.com alimenta le voci di calciomercato Milan intorno al futuro di Rafael Leao.

Una arriva dalla Spagna, riportata dal quotidiano catalano Sport: il Barcellona sta pensando a Rafa Leao per l’estate 2025, ma solo a un prezzo ritenuto ragionevole. Jorge Mendes, che non l’agente del portoghese ma ha ottimi rapporti con il suo entourage, in passato lo ha offerto diverse volte ai blaugrana che non hanno mai affondato il colpo per la richiesta economica del Milan, etichettata come troppo alta. L’ex Sporting Lisbona è Lille ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro valida i primi 15 giorni della finestra estiva di mercato 2025. Una cifra fuori portata per la maggior parte dei club europei, anche quelli più ricchi.